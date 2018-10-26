​Yaşlı Adamı Yol Ortasında Dakikalarca Dövdü

Yaşlı Adamı Dakikalarca Dövdü

Şahıs Serbest Bırakıldı

İddiaya göre geçtiğimiz günlerde 61 yaşındaki Galip Kara ile babasının arkadaşının oğlu olan H.S. (43) arasında gerginlik yaşandı. Olaydan birkaç gün sonra sokak ortasında darp olayı yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde H.S. isimli şahıs kendine ait otomobilde bir sokağın başında beklerken görülüyor. Ardından Kara'yı gören H.S, elinde özel yaptırılan sopa ile acımasız bir şekilde adamın kafasına vuruyor.Aldığı ilk darbe ile yere düşen Kara kıvranmaya başlarken, hırsını alamayan H.S. ardı ardına vuruyor. H.S'nin, Kara'nın özellikle bacakları ve ellerine vurması dikkatlerden kaçmıyor. Kara'yı dakikalarca döven H.S. daha sonra otomobiline binmek için yöneldiği sırada Kara'nın çevredekilerden yardım istediğini görünce geri dönerek bir daha vurmaya başlıyor. Bir süre daha Kara'yı döven H.S. daha sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşıyor.Olayın ardından Kara'nın şikayeti üzerine H.S. gözaltına alındı. H.S.'nin olayı, Kara'nın babası ile arkadaşlığını istememesinden dolayı gerçekleştiğini söylediği iddia edildi.H.S.'nin, Kara'nın kendisi ve kardeşleri hakkında babalarına bakıp, ilgilenmedikleri yönünde dedikodu çıkardığını söylediği öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan H.S., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.