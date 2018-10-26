​Yaşlı Adamı Yol Ortasında Dakikalarca Dövdü

Yaşlı Adamı Dakikalarca DövdüAldığı ilk darbe ile yere düşen Kara kıvranmaya başlarken, hırsını alamayan H.S. ardı ardına vuruyor. H.S'nin, Kara'nın özellikle bacakları ve ellerine vurması dikkatlerden kaçmıyor. Kara'yı dakikalarca döven H.S. daha sonra otomobiline binmek için yöneldiği sırada Kara'nın çevredekilerden yardım istediğini görünce geri dönerek bir daha vurmaya başlıyor. Bir süre daha Kara'yı döven H.S. daha sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşıyor.
Şahıs Serbest BırakıldıOlayın ardından Kara'nın şikayeti üzerine H.S. gözaltına alındı. H.S.'nin olayı, Kara'nın babası ile arkadaşlığını istememesinden dolayı gerçekleştiğini söylediği iddia edildi.
H.S.'nin, Kara'nın kendisi ve kardeşleri hakkında babalarına bakıp, ilgilenmedikleri yönünde dedikodu çıkardığını söylediği öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan H.S., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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