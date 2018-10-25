Evinin Altında 40 Ton Altın Var

Defineciler 500 Milyar Teklif Etti

Jandarmaya Müracaat Ettiler

Olay Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Çeşme Mahallesi’nde meydana geldi iddialara göre evlerinin altında 40 ton altın olduğu iddia edilen ünlü ailesi, definecilerin gelip evlerini yıkmalarından korkuyor. Devletten talepte bulunan aile evlerinin altında altın olup olmadığını kontrol etmelerini istiyor.Bir definecinin evlerine gelip sizin evin altında 4 ton başka bir yerde ise 40 ton altın bulunuyor demesi üzerine, endişelenen aile definecinin kendilerine 500 Milyar fiyat teklif ettiğini ifade ettiYapılan bu yüksek tekli tekliften sonra oldukça endişelendiğini dile getiren ünlü ailesi, devletin duruma el atması için çağrıda bulundu.Aydınoğluları ve Cihanoğlu dönemlerinde kadıların oturduğu Mahalle olan Koçarlı Çeşme Köyü'nün Kadılar mahallesinde oturan Bayram Ali Ünlü vefat edince evi çocuklarına miras kalmış. Torunu Şendil Ünlü tarafından kullanılan eve satması için defineciler tarafından 500 milyar teklif edilince, ev sahibi durumdan şüphelenip jandarmaya müracaat etti. Evin altında yapılan incelemede asırlardır adından söz edilen 'dikilitaş' evin altındaki ahırda çıktı. İnsan gücü ile hareket ettirilmesi mümkün olmayan taşın altının ve çevresinin resmi işlemler tamamlandıktan sonra devlet eliyle kazılacağı belirtildi.