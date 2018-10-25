EYYÜBİYE BELEDİYESİ EKİPLERİ İLÇEYİ KARIŞ KARIŞ DOLAŞIYOR

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü gezmedik mahalle, girmedik sokak bırakmıyor. Durumu kötü olan ailelerin yardımına koşan ekiplere mahalle ziyaretlerinde bu kez Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam eşlik etti. İlçeyi adete karış karış gezen ekipler Hayati Harrani, Selçuklu Mahallesi ve Osmanlı Mahallesi’nde yardıma muhtaç ailelere ziyarette bulundular.Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam beraberindekilerle birlikte kapı kapı dolaşıp vatandaşların halini hatırını sorup talepleri ve isteklerini yerinde dinledi. Başkan Yardımcısı Sağlam ve beraberindekiler, kızıyla birlikte yaşayan yaşlı bir amcanın evine ziyarette bulunarak sohbet ettiler. Yardıma muhtaç ailenin taleplerini dinleyen Başkan Yardımcısı Sağlam, eksiklikleri dinleyerek çözümü noktasında birimlere talimat verdi.Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam, daha sonra durumu iyi olmayan bir ailenin evine misafir oldu. Aile ile görüşüp onların taleplerini dinleyen Başkan Yardımcısı Sağlam, neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunarak gerekli taleplerin yerine getirilmesi için talimatlar verdiYapılan çat kapı ev ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Necmettin Sağlam, ‘’ Eyyübiye Belediyemizin Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü’nün organize ettiği, her hafta bizim rutine bindirdiğimiz ziyaretlerde Hayati Harrani Mahallemizde bir ailenin misafiriydik. İlçe teşkilatımız, gençlik kollarımız ve diğer birimdeki arkadaşlarla beraber organize ettik. Daha önce de Selçuklu Mahallesi’ndeydik, ondan önce Osmanlı Mahallesi’ndeydik. Malumunuz Eyyübiye’nin durumu ortada, biz Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü olarak elimizden geldiği kadar, bütçemiz yeterince onlara yardım etmeye çalışıyoruz, yardım etmeye de devam edeceğiz’’ dedi.Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam’a ev ziyaretleri kapsamında, Ak Parti Eyyübiye İlçe Teşkilatı, mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri eşlik etti.