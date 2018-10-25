Şanlıurfa pamuğu çözüm arıyor

Milletvekili Özcan vasıtası ile bakanlık heyet gönderiyor

Çözüm müdahale alımında

Şanlıurfa pamuk çiftçisi zor günler yaşıyor. Artan girdiler karşısında bu yıl üretilen pamuğa düşük fiyat biçilmesi, üzerine pamuğu satamayan çiftçi ne yapacağını bilmiyor. Konu araştırılıp tartışılırken, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu’ndan açıklama geldi. Başkan Eyyüpoğlu, sorunun çözümü için Tarım ve orman Bakanlığı, TBMM, TZOB ve Valilik nezdinde girişimlerine devam ettiklerini, konunun Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye iletildiğini kaydetti. Eyyüpoğlu sorunun çözümü için ise müdahale alımlarını işaret etti.Pamuk piyasasının normale dönmesi ve çiftçinin zararını en aza indirmek için yaptıkları çalışmalar ile ilgili şu bilgi veren Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu şöyle konuştu; 2018 yılı için pamuk piyasalarında yaşanan olumsuz hareketlilik çiftçimizi zor durumda bıraktığı Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığı olarak, Tarım ve orman Bakanlığı, TBMM, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Valilik nezdinde girişimlerde bulunarak soruna çözüm aramaktayız. Dünya piyasalarında 11.5 TL olan pamuk fiyatı Şanlıurfa Pamuğu için 9.5’e gerilemiştir. Türkiye kendi pamuk ihtiyacının yüzde 60’nı üretirken, geriye kalan yüzde 40’ı ise ihraç edilmektedir. Söz konusu durumu Şanlıurfa Ak Parti Milletvekilimiz Sayın Halil Özcan’a bildirmemiz üzerine sayın vekilimiz Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye sorunu iletmesi sonucu bakanlık konunun incelenmesi için bölgemize bir heyet gönderiyor. Konuya ilişkin girişimlerinden dolayı sayın vekilimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.’ Dedi.“şunu da belirtmek isterim ki Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığı olarak şunu söylüyoruz; ‘ fındığa, çaya çözüm olarak müdahale alımı yapıldı ise benzer çözümü pamuk için de bekliyoruz. Bu konuda Ege bölgesinde Tariş Birlik ve Karadeniz’de Fisko birlik çalışma yaptı. Benzer alımları Şanlıurfa Pamuğu için de yapılabilir.”