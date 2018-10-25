Kim Kimi Tehdit Etti? Rektör Taşaltın Mı? Gazeteci Mi?

Rektörün Etrafındakilerden Biri Beni Tehdit Etti

Rektör’ün Açıklamasına Tepki Yağdı

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın’ın ismi son dönemlerde Urfa gündeminden bir türlü inmedi. Harran üniversitesinde yaşanan sorunların dile getiriliş tarzı, eğitimi siyasete karıştırması ve Haran Üniversitesi’nde yapılan yolsuzluk ile ilgili konularda adından sık sık söz ettiren Taşaltın, kendisi hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.Söz konusu olayda “Rektörün etrafındakilerden biri beni tehdit etti” diye atılan bir tvite tepki gösteren Taşaltın, “böyle bir şey yok, tvitini atan kişi hakkında gerekli işlem yapılsın” dedi.İftira Tviti Atan Hakkında İşlem YapılacakTaşaltın yaptığı açıklamada;“Kendini gazeteci olarak tanıtan bir kişi "Rektörün etrafındakilerden biri beni tehdit etti" diye tvit atmış. Biz savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Eğer birileri rektörün adını kullanarak tehdit yapmışsa savcılık bu kişiyi bulsun ve gerekli cezayı versin. Ortada böyle bir şey yoksa bu iftira tvitini atan kişi hakkında gerekli işlem yapılsın.”Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın’ın yaptığı bu açıklamadan sonra büyük tepkiler geldi.