Kim Kimi Tehdit Etti? Rektör Taşaltın Mı? Gazeteci Mi?

Rektörün Etrafındakilerden Biri Beni Tehdit EttiSöz konusu olayda “Rektörün etrafındakilerden biri beni tehdit etti” diye atılan bir tvite tepki gösteren Taşaltın, “böyle bir şey yok, tvitini atan kişi hakkında gerekli işlem yapılsın” dedi.
İftira Tviti Atan Hakkında İşlem Yapılacak
Taşaltın yaptığı açıklamada;
“Kendini gazeteci olarak tanıtan bir kişi "Rektörün etrafındakilerden biri beni tehdit etti" diye tvit atmış. Biz savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Eğer birileri rektörün adını kullanarak tehdit yapmışsa savcılık bu kişiyi bulsun ve gerekli cezayı versin. Ortada böyle bir şey yoksa bu iftira tvitini atan kişi hakkında gerekli işlem yapılsın.”
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