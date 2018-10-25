Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın, Karacigeri Umut Oldu

30 Yıldır Bu Hastalığı Çekiyorum

Yaklaşık 30 yıl önce hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Zahide Doğan, bir çok şehir gezip tedavi görmesine rağmen iyileşemedi. Hastalığı kronikleşen Doğan, en son tedavi gördüğü Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesince kadavradan organ nakli listesine alındı. Sonra Doğan'a, kentteki başka bir hastanede beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki S.T' den alınan karaciğer nakledildi. Nakilin ardından sağlığına kavuşan zahide doğan hayata yediden tutundu.Zahide Doğan Yıllardır organ nakli beklediğini ifade eden ederek, "Organı bağışlayandan Allah razı olsun. 30 yıldır bu hastalığı çekiyorum. Uzun yıllardır tedavi görüyordum. Gitmediğim hastane kalmadı. Şükürler olsun şu an çok iyiyim, hayata tekrar başladım. Ameliyatımı gerçekleştiren Mehmet hocadan da Allah razı olsun." dedi.Organ naklini gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise Doğan'ın uzun yıllardır kronik karaciğer yetmezliği tedavisi gördüğünü ve son dönemde hastalığının çok ilerlediğini söyledi. Batı ülkelerinde kadavradan organ bağışının yüzde 90 civarında olduğunun aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:"Beyin ölümü, tamamen ölüm demektir, beyninde kan akımı kesilen hasta demektir. Bizim organ naklini kadavradan yapmamız gerekiyor. Canlıdan karaciğer nakillerinde uyumlu kişilerden bir parça doku alıyoruz. Hastanın birkaç ay ağrı yanında, ekonomik kayıpları da oluyor. Kadavradan bağış oranının artırılması için beyin ölümü teşhisini, tanısını ülke olarak çok iyi anlamamız gerekiyor. Burada yetkililere çok önemli görevler düşüyor. Beyin ölümünün kesinlikle dini bir sıkıntısı yoktur. Her şey insan için sonuçta. Bunun iyi bilinmesi gerekiyor."dedi.Doğan'ın ameliyatında görev alan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Faik Tatlı da organ bağışında canlı yerine kadavradan bağış oranının artırılması gerektiğini ifade etti."Fakültelerinde birçok imkan bulunduğunu anlatan Tatlı, "Zahide teyzemiz burada takip ediliyordu. Uzun yıllardır karaciğer yetmezliği rahatsızlığı devam ediyordu. Canlı verici bulunamadığından kadavra listesine almıştık. Şükürler olsun ki organ bağışında bulunan hasta Şanlıurfa'dan çıktı. Onun karaciğerini kendisine naklettik. Şu ana kadar problem yaşanmadı, kendisini yakın bir zamanda evine uğurlayacağız." ifadelerini kullandı."Beyin ölümü tanısını vatandaşlara iyi anlatmamız gerekiyor. Bu tür hastaların yakınlarına durumu anlattığımızda organ bağışının sayısının artacağına inanıyorum. Bizler bir aylık süre zarfında üç hastaya kadavradan nakil yaptık. Bu bizim için mutluluk verici bir olay."