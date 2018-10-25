Urfa’da Günde Kaç Suriyeli Bebek Dünyaya Geliyor?

Toplantıda Suriyeliler ile ilgili yapılan araştırmaların verileri paylaşıldı.

Urfa’nın %23’ü Suriyeli

Şanlıurfa’da Günde 50 Suriyeli Bebek

Zorunlu Eğitim Yaşında Olan Suriyeliler

%80’i Urfa’da Yaşamaktan Memnun

Gapteam’da gerçekleştirilen ‘Şanlıurfa Barometresi’ toplantısı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili kurum amirlerinin katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Erin, "Gerek Urfalı kardeşlerimiz tarafından görülen sorunların çözülmesi, gerekse de Suriyeli kardeşlerimizin sorun olarak gördükleri konularda çalışmalar yapıyoruz. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Toplantının ilk bölümü basına açık olarak yapıldı. Toplantıda basın ile, 500 bin Suriyelinin barındığı Şanlıurfa’da Türkler ile sığınmacılar arasında uyum sağlanması adına yapılan araştırma verileri paylaştı.Prof. Dr. Erdoğan, Suriyelilerin Türkiye nüfusunun yüzde 4.44’ünü oluşturduğunu, Şanlıurfa’da ise kent nüfusunun yüzde 23.62’sinin Suriyeli sığınmacılardan oluştuğu ifade etti.Prof. Dr. Murat Erdoğan, “Türkiye’de 3 milyon 585 bin Suriye uyruklu vatandaş varken, Şanlıurfa’da 469 bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye’de günde ortalama 395 Suriyeli bebek dünyaya gelirken, Şanlıurfa’da ise günde 50 bebek dünyaya geliyor.” dedi.Eğitim yaşında olan çoıcukları açıklayan Erdoğan, “Şanlıurfa’da aktif çalışma nüfusundaki Suriyeli sayısı 210 bin dolaylarındadır. Şanlıurfa’da zorunlu eğitim çağında olan Suriyeli nüfusu 150 bin ve Şanlıurfa’da 5 bin ek derslik, 208 okul, 7 bin 500 de öğretmene ihtiyaç var.” İfadelerini kullandı.Yaptıkları anket ile Suriyelilerin Urfa’da yaşamaktan memnuniyet derecesini açılayan Erdoğan; Verilerimiz sonucunda yüzde 80 oranında bir Suriyeli çoğunluk Şanlıurfa’da mutlu olduklarını dile getirirken, Şanlıurfalılara minnet duyduklarını ifade ediyorlar” diye konuştu.Toplantı verilerin paylaşıldığı sunumun ardından Vali Erin başkanlığında basına kapalı olarak devam etti.