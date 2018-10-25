​Urfalı Askerin Şüpheli Ölümü TBMM’de

Asker Ailesi Talep Etmişti

Burdur’dan Urfa’ya Destek Geldi

Geçtiğimiz günlerde Urfa’ya acı haberi gelen şehidimizin vefatından sonra ailesi “oğlum baskı ile intihar etti.” açıklamalarından sonra, olaya CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker el attı. Askeri birliğinden Urfa’ya izne geldikten sonra tekrar birliğine dönen Ömer Faruk Demirkol, başka birinin yerine tuttuğu nöbet sırasında intihar etmişti.Oğlunun acı haberine dayanamayan anne, taziyeden sonra açıklamalarda bulunmuş ve “oğlum baskı ile intihar etti. Komutanından korkuyordu” gibi ifadeler kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan konunun araştırılmasını talep etmişti.Annenin bu feryadını duyan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, TBMM’ye soru önergesi sundu. Urfalıların yapamadığını yapan ve Urfalı askerin ölümünün araştırılmasını isteyen Göker, TBMM’ye sunduğu soru önergesinin, Savunma Bakanı Hulisi Akar tarafından yazı ile cevaplandırılmasını talep etti.Göker sunduğu soru önergesinde şu ifadelere yer verdi,“Askerlik görevini ifa ederken ölen ve ölümleri şüpheli sayılan askerlerimizin sayısı her geçen gün artmaktadır. Son olarak Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan Fevzipaşa Karakolunda askerlik görevini yapan Ömer Faruk Demirkol’un birliğine “Sürekli olarak ağladığı” gerekçesi ile Urfa’ya izne gönderildiği ve izin dönüşü “bir başka askerin yerine tuttuğu nöbet” sırasında intihar ettiği açıklanmıştır.Ölen askerimizin ailesi şikayetçi olarak İslahiye’de polise ifade vermiş ve çocuklarının birliğinde “ağır baskı ve tehdit altında” tutulduğunu iddia etmişlerdi. Yine askerimizin annesi ve babası, çocuklarının çağrısı üzerine 4 kez İslâhiye’ye gittikleri ancak “ağır baskı” altında olan çocuklarını kurtaramadıklarını gözyaşları içinde haykırmıştır.Diğer taraftan askerlerimizin şüpheli ölümlerinin artması ve davaların uzayarak bir türlü sonuçlanmaması, halkımızın Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güvenini zedelemekte olduğundan askerlerimizin psikolojilerinin bozularak intihara sürüklenmelerine sebebiyet veren kişilerin bir an önce bulunarak devlet memuriyetlerinden uzaklaştırılması yerinde bir davranış olacaktır.Bu bilgiler ışığında1-Son 10 yılda şüpheli görülen ve yakınlarının davaya konu yaptığı asker ölümlerinin yıllar itibarı ile dağılımı nedir?2-Ömer Faruk Demirkol’un psikolojik durumu hakkında bilgi sahibi olan komutanları söz konusu duruma niye müdahale etmemiştir.3-Ömer Faruk Demirkol’un İslâhiye’deki bu kuşkulu ölümünü soruşturmak için özel bir ekip görevlendirilecek midir?4-Askeri birliklerimizde yaşanan ölümlerin nedenlerinin araştırılarak ortaya çıkarılması ve bu ölümlerin önlenerek başka ailelerin evlat acısı yaşamaması için ne gibi tedbirlerin alınması planlanmaktadır.”