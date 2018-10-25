​Urfa’da Silahlı Kavga, 1 Ölü

Urfa’ya Sevk EdildiViranşehir’de iki aile arasında çıkan kavgada, 68 yaşındaki İbrahim Doğruyol'un vücuduna kurşun isabet etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Doğruyol, daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Yaralı KurtarılamadıHarran Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Doğruyol'un cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.
Olaydan sonra kaçan şahısların yakalanması için Polis ekipleri çalışma başlattı.
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