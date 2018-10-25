​Urfa’da Silahlı Kavga, 1 Ölü

Urfa’ya Sevk Edildi

Yaralı Kurtarılamadı

Şırnak Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile ortaya silahlar çıktı. Kavgada silahla yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Viranşehir’de iki aile arasında çıkan kavgada, 68 yaşındaki İbrahim Doğruyol'un vücuduna kurşun isabet etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Doğruyol, daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi.Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Doğruyol'un cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.Olaydan sonra kaçan şahısların yakalanması için Polis ekipleri çalışma başlattı.