Urfa'ya Şehit Haberi Geldi

Bu haber 24 Ekim 2018 22:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Aşağıbeydaş mahallesinde ikamet eden sözleşmeli Er Mahmut Özçakır, vatanı görevini yaptığı Hakkâri’nin Çukurça ilçesinde hayatını kaybetti.Özçakır’ın Adana’nın Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar mahallesinde yaşayan ailesine haber verildi. Özçakır yarın düzenlenecek törenin ardından Adana’da defin edilecek.