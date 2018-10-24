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Bu haber 24 Ekim 2018 21:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Barometresi-2018 Verileri Açıklandı

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde yürütülen, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UN HCR) tarafından da desteklenen, Suriyeli göçmenlerin toplum üzerindeki etkileri ve sorunların çözümüne yönelik saha araştırmalarının yapıldığı “Şanlıurfa Barometresi-2018” adlı projeden elde edilen veriler ve yapılan analizler, geniş katılımlı bir toplantı ile ilgili kamu kuruluşları ve basınla paylaşıldı.

Şanlıurfa Barometresi-2018 Verileri Açıklandı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, proje ile hedeflerinin tespit edilen problemlere müdahale edilmesini kolaylaştırmak, gerek Şanlıurfalılar açısından rahatsızlığı hissedilen sorunların çözülmesi gerekse Suriyelilerin yaşadıkları problemlerin ortaya konularak çözülmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Yapılan çalışma ile tam bir uyum ve entegrasyon içerisinde atılacak adımları belirleyeceklerini kaydeden Vali Erin, “Almamız gereken tedbirleri, bilimsel verilere dayalı bu çalışmaya dayanarak alacak, bu konuda ne yaptığını bilen bir anlayışla çalışmamıza devam edeceğiz. Bu çalışmanın Şanlıurfalılara ve Suriyeli kardeşlerimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Erin’in açış konuşmasından sonra Şanlıurfa Barometresi – 2018 projesinin koordinatörlüğünü yürüten Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan, çalışma sonucu elde edilen verileri ve analizleri değerlendirerek katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi.
Göçmen sorunlarının kaynağının ve çözüm yerinin de aslında yerel olduğunu belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Murat Erdoğan, Ankara’dan belirlenen politikaların geldiği bir sınır olduğunu bu nedenle sorunu tespit ve çözüm önerilerin ortaya koymak anlamında projenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Türkiye’deki Suriyeliler hakkında yaptıkları çalışmanın ardından Şanlıurfa’daki Suriyelilere yönelik yaptıkları çalışmanın oldukça kapsamlı olduğunu kaydeden Erdoğan, çok geniş bir akademisyen ekiple çalıştıklarını, ortak bir akıl ortaya koymaya ve doğru resim çekmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bu çalışmanın sürekli devam etmesi gerektiğini ve veri takibine dayalı bir politika üretilmesinin önemli olduğunu belirten Erdoğan, araştırma kapsamında yapılan anketler, grup görüşmeleri ve tespitler yaptıklarını, kamu kuruluşları ve uluslararası kuruluşların da bilgilerini derleyerek durum tespiti yaptıklarını ve bu doğrultuda politika önerilerinde bulunarak strateji belgesi oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamanın ardından yapılan araştırmada elde edilen demografik, ekonomik, sosyal, eğitim, sağlık ve benzeri konularda tespit edilen verileri katılımcılar ve basın mensuplarıyla paylaştıI




 
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