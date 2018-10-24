Sağ Gözünü Kaybetmek Üzere, Tedavi İçin 25 Bin TL ye İhtiyaç Var

3 Ameliyatla Görmeme noktasına geldi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana mahallesinde oturan Ömer- Fahriye Malkaç çifti, tansiyon hastalığı nedeniyle sağ gözünü kaybetme aşamasına gelen 14 aylık kızları Büşra'nın ameliyatı için hayırseverlerden yardım çağrısında bulundu.Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahale ve 3 ameliyatın ardından görmeme noktasına gelen minik Büşra'nın kahverengi olan sağ gözü, mavi renge dönüştü.kızlarının tekrar görebilmesi için ametiyet olması gerektiğini fakat bunu karşılayacak parasının olmadığını belirterek yardım çağrısında bulundu.kızının günden güne görme yetkisini kaybettiğini anlatan anne fahriye malkaş“Çocuğumu doktora götürüyordum, gözünden yaş geliyordu. Doktorlar iltihap olduğunu söyleyerek bir şey olmadığını söylediler. Kızımın gözünden tansiyon varmış bilemediler. Kızımın tedavisi devlet hastanelerinde yapılmıyor, özel hastanede yapılıyor. Elimizde ve avucumuzda ne varsa kızımın tedavisi için harcadık. Şu an elimizde hiçbir şey kalmadı, özel hastanede son bir ameliyat daha olması gerekiyor. Dördüncü ameliyat için 25 bin lira gerekiyor. Ancak buna gücümüz yok. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.