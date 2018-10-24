Bir Mesaj İle Dağa kaçtı, Gerçeği Öğrenince Şok Oldu

Hukuk bürosundan '3 ay hapis cezası' şeklinde bir mesaj alan çiftçi Ahmet Kaya, korkup dağa kaçtı, gerçeği öğrenince şoke oldu.Nevşehir'de meydana gelen olayda kendilerine gelen bir mesaj ile bir ailenin hayatı kısa bir süreliğine hayatı zindana döndü. Çiftçilik yapan Ahmet Kaya'yı 25 kez arayan bir hukuk bürosunun görevlileri, elektrik borcu olduğunu ve ödemesi gerektiğini söyledi. Kaya ise "Benim elektrik aboneliğim yok, borcum da olmaz" dedi.Birazdan Geliyorum Deyip Dağa KaçtıKaya’nın bu açıklaması üzerine konuşmayı sonlandırdı. Konuşma sonrasında gelen bir mesajda, "Elektrik borcunuzu ödemediğiniz için mahkemece hakkınızda 3 ay hapis cezası verilmiştir" ifadelerini yer verildi. Mesajı okuyan Kaya, eşine ""Birazdan geliyorum" deyip, hapse girme korkusuyla dağa çıktı.Seni KorkutmuşlarKaçtığı dağda bulunan bir mağarada geçirdiği 15 günün ardından cesaretini toplayıp teslim olmaya karar veren Kaya, jandarma ve polise giderek teslim olmak istedi. Ancak "Hapis falan yok, seni korkutmuşlar" yanıtını aldı.Hayatımda 15 Yıl GittiBu arada, terk edildiğini zanneden eşi, çocuklarıyla birlikte babaevine yerleşti. Yuvası dağılma noktasına gelen Kaya'nın eşi, akrabaların devreye girmesiyle evine döndü. Ahmet Kaya, "O mesajla hayatımdan 15 yıl gitti" dedi.