Küçük Kemal Hayaline Ulaştı

Geçtiğimiz günlerde Eyyübiye ilçesine bağlı Kısas mahallesinde gerçekleştirilen Aşure Etkinliklerinde tanıştığı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile diyaloğa giren ve Vali Erin tarafından makama davet edilen Kemal Elveren, babası Cemal Elveren ile birlikte makamda ağırlandı.Vali Erin’e Hacı Bektaş-ı Veli figürlü bir biblo hediye eden Küçük Kemal’eVali Erin de satranç takımı ve bazı hediyeler verdi. Valilik makamında Kemal ve babası bir süre sohbet eden Vali Erin, ziyaretin ardından küçük dostunu kapıya kadar uğurladı.