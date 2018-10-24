Hayvanlara Eziyete Para Cezası Geliyor

Hayvana Eziyete Ceza

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül “Hayvana eziyet edene hapis cezası gelecek” dedi. Son zamanlarda hayvana tecavüz ve işkencelerin artması ile caydırıcı cezaların geleceğini açıklayan Gül, pet shop ve barınaklarla ilgili de düzenlemeye gidileceğini duyurdu.Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı bir TV programında hayvanlar ile ilgili cezaların gündeme geleceğin duyurdu, Gül hayvanlara eziyetin cezaları olacağını ve bunu yasallaştıracaklarını duyurdu.Bakan Gül konuyla ilgili yaptığı açıklamada;“Sahipli hayvanlara biri zara verirse davaya konu edebiliyoruz. Sahipsiz hayvan can taşımıyor mu? Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını kaldırdık. Her ikisine de kötü muameleye ceza öngördük. Hayvanlara eziyete hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladık. Hayvanlara eziyet gösterenlere hapis cezası gelecek. Pet shoplar, barınaklar var. Bakanlığımız bu konudaki önemli gelişmeleri düzenleme önerileri oldu. Yakın zamanda bu konunun gündeme geleceğini ve yasalaşacağını düşünüyoruz. Bir insan hayvan dostu olmak zorundadır.” İfadelerini kullandı