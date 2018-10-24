​Urfa Dünyaya Açılıyor! Göbeklitepe’de Öz’lü Reklam Çekimleri Yapıldı

Göbeklitepe Dünya Reklamlarında

Yurtiçi ve Yurtdışında Gösterilecek

Dünyaca ünlü Prof. Dr. Mehmet Öz, THY’nin reklam çekimleri için geldiği Urfa’da Göbeklitepe’yi ikinci kez ziyaret etti.Türk Hava Yolları reklam çalışması için ünlü Mehmet Öz ile anlaştı. Yapılacak olan çekimlerde Türkiye’nin ve dünyanın belirli bölgelerinden görüntülere yer verilecek. Temmuz ayında da Urfa Göbeklitepe’yi ziyaret eden Mehmet ÖZ THY çekimlerinde Göbeklitepe’ye de yer verileceğini açıkladı.Konu ile ilgili açıklama yapan Cevahir Asuman Yazmacı“THY‘nin reklam kampanyası çerçevesinde Dr. Mehmet Öz’ü ağırladık. Şanlıurfa THY Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Harran, Göbeklitepe ve Cevahir’de, Dr. Mehmet Öz ile çekimler, yurtiçi ve yurtdışı TV’lerde gösterilecek. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.