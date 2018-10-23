Özyavuz, Kime Ömercik Dedi

Erdoğan Bizim Kırmızı Çizgimizdir

Ülkü Ocakları Namusumuzdur

Devlet Bahçeli, af tartışmaları ile ilgili Cumhur Başkanı Erdoğan için şunları söyledi;"Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP'yi uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır"Bahçeli’nin Erdoğan için söylediği bu sözlere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten cevap gecikmedi. Ömer Çelik; "Bahçeli'nin ifadeleri son derece yanlış. Açıklamalar Cumhur İttifakı'nın gerektirdiği nezakete uymamıştır. Umuyoruz bundan sonra bu meseleye saygı gösterilsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.Bu sözlerin üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e sert bir yanıt, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz’dan geldi. Özyavuz, Çelik’e hitaben; "Ömercik çoktan çok, azdan az gider, cevap bekliyoruz senden" diyerek ardından şu açıklamalarda bulundu; "Ülkü Ocakları namusumuz. Milliyetçi Hareket şerefimizdir. Ne namustan, ne de şereften vazgeçeriz. Şerefimizin lideri de Devlet Bahçeli'dir. Misak-ı Milli gibi kırmızı çizgimiz Devlet Bahçeli’dir. Bilgin olsun"