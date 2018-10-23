VALİ ERİN: BİR ŞEHİR VİZYONU ORTAYA KOYMAMIZA İHTİYAÇ VAR

VALİ ERİN: ÖZEL SEKTÖR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen İş Dünyası Temsilcilerini Dinleme Toplantıları’nın ilki, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati başkanlığında, Şanlıurfalı sanayici ve işadamlarının katılımıyla Şanlıurfa Polisevinde gerçekleştirildi. Şehrin ve Türkiye’nin ekonomik verilerinin değerlendirildiği toplantıların ikincisi ise GAPTEM Tesislerinde sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.Polisevinde düzenlenen toplantının açılışında bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleşecek olan toplantıların ilkinin Şanlıurfa’da yapılmasının büyük anlam ifade ettiğini belirterek, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’ye teşekkür etti.Şanlıurfa’nın ekonomisini ileri seviyelere taşımak için sık sık iş çevreleri ile bir araya geldiklerini ve istişarelerde bulunduklarını belirten Vali Erin, Şanlıurfa’nın şu anda bulunduğu gelişme ve kalkınma noktasının çok ilerisinde olan bir şehir olduğunu söyleyerek, “Şanlıurfa’nın tarımda, turizmde, sanayide, ticarette ve tüm sektörlerde potansiyelinin çok cüzi bir miktarını kullanabilen bir şehir olduğunu ifade etmek lazım. Sahip olduğumuz zenginlikleri toplum refahına yönelik kullanılması anlamında nerelerde eksiğimiz ve sıkıntılarımız varsa bunların üzerine kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak ve buna göre de şehrin gideceği noktayı, ulaşacağı hedefleri belirleyip, her anlamda bir şehir vizyonu ortaya koymaya ihtiyacımız var” dedi.Kamu kaynaklarının Şanlıurfa’ya aktarılmasında hiçbir problem olmadığını, son 16 yıl içinde kamu yatırımlarında en fazla kamu yatırımı alan ilk on şehir içinde Şanlıurfa’nın bulunduğunu dile getiren Vali Erin, dolaylı desteklemeler hariç Şanlıurfa’ya yıllık ortalama 1 milyar TL’lik kamu kaynağı geldiğini söyledi.Sadece geçen yıl çiftçilere ödenen destekleme miktarının 1 milyar lirayı bulduğunu hatırlatan Vali Erin, desteklemeler ve diğer kamu yatırımları ile birlikte son 16 yılda Şanlıurfa’ya 38 milyar TL’lik kaynak aktarıldığını ifade ederek, “Böylesine büyük kamu kaynakları aktarılan Şanlıurfa’nın son yirmi yıl içindeki değişimini görüyoruz. Ancak özel sektörün, Şanlıurfa’nın yatırım yapma, üretim yapma anlamında yeterince elini taşın altına koymadığını da görüyoruz. Geçen yıl kuruluşunu tamamladığımız Gıda İhtisas OSB ve diğer ihtisas OSB’lerde üretim ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmalarımızın meyvelerini verdiğini görmekten de mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.Şehrin son derece genç ve çalışma yaşında olan nüfusu paralelinde işsizlik rakamlarını değerlendiren Vali Erin, 2014-2016 yılları arasında işsizlik rakamının yüzde 17 civarında seyrettiğini, 2015’ten itibaren azalmaya başladığını kaydederek, işgücüne katılma oranının 2014’te yüzde 35 iken, 2018’de yüzde 40’ın üzerine çıktığını söyledi.Şanlıurfa’nın ekonomik yatırımlar ve istihdam rakamlarının iyileşmesinde alınan teşvik belgesi ve yapılan büyük ölçekli yatırımların etkili olduğunu belirten Vali Erin, 2005 ile 2011 arasında 222 teşvik belgesi alındığını ve toplam 800 milyon liralık yatırım ile 5800 istihdamın öngörüldüğünü, 2012 ile 2017 arasında ise 750’ye yakın teşvik belgesi alındığını kaydetti. 2017 sonunda öngörülen sabit yatırım bedelinin 4,5 milyar TL’ye ulaştığını kaydeden Vali Erin, bu yatırımlarla sağlanması öngörülen istihdamın ise 37 bin olduğunu ifade etti.