​İntihar Eden Urfalı Askerin Annesinden Şok Sözler

Komutanı Oğlumu Tehdit Etti

Bu Olayı Suikast Olarak Kabul Ediyorum

Şehitlik Mertebesi Verilsin

14 Ekim günü vatani görevini yaptığı Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Jandarma Karakolu'nda nöbet tutuğu sırada intihar eden Ömer Faruk Demirkol’un annesi Fatma Demirkol oğlunun baskı ile intihara sürüklendiği gerekçesiyle şikâyette bulundu.Ölümü kabullenmeyen anne Fatma Demirkol, ellerine kına yakarak gönderdiği oğlunun kefenle döndüğünü söyleyen anne oğlunun inançlı ve askerliği seven birisi olduğunu belirtirken, ölümünün aydınlatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediklerini ifade etti.Acılı anne oğlunun ölümünden sonra yaptığı açıklamalarda şunları ifade etti;Oğlumun askerliğinin bitmesine 6 ay kalmıştı. Oğlum, Atatürk Üniversitesi'ni kazanınca kayıt işlemleri için birliğinden 5 günlük izin alarak Şanlıurfa'ya geldi. Ancak kayıt işlemleri uzun sürünce komutanını arayarak bilgilendirdi ve ardından hastaneden 10 gün rapor aldı. O raporun bitmesine 2 gün kala aradığı komutanı Ömer'i azarlayarak tehdit etti. Biz ise bu durumdan korkmaması için babasıyla birlikte Ömer'i sakinleştirerek 12 Ekim günü birliğine gönderdik.” dedi.“Açıklamalarına devam eden anne; Gittikten sonra Ömer bizi arayıp kendisini kurtarmamızı isteyince 13 Ekim günü yanına gittik. Fakat oğlum ağlayarak komutanının baskı yaptığını söyleyerek kendisini kurtarmamızı istiyordu. Biz yine devlete güvenmesini söyleyerek oğlumuzu teselli edip döndük ama bir gün sonra başka bir askerin yerine nöbet tutarken intihar ettiği söylenip, bize cenazesi gönderildi. Benim oğlum inançlı ve aynı zamanda intiharın günah olduğunun farkında bir kişiliğe sahiptir. Oğlum ağır baskıya ölüme sürüklendi. Ben bu olayı suikast olarak kabul ediyorum ve aydınlatılması için herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.Oğlunun ölümünü kabullenmeyen anne devletten hiç bir şey talep etmediğini ifade ederken; “Ben devletten para, maaş istemiyorum sadece oğluma şehitlik mertebesini versinler. Oğlumun ölümüne intihar süsü verildi ve biz bunu kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.Demirkol ailesi, oğlunun görev yaptığı karakoldaki komutanından şikayetçi olacaklarını da belirterek, bu işin takipçisi olacağını ifade etti.