​Dikkat! Tuz Yerine Plastik Yiyoruz

Araştırmadaki 5'i deniz tuzu, 6'sı göl tuzu ve 5'i kaya tuzu olmak üzere 16 sofra tuzu örneği Çamaltı, Tuz Gölü, Palas Gölü, Seyfe Gölü, Acıgöl, Çankırı, Cihanbeyli ve Aksaray'da üretilmiş.
En Yüksek Oran Deniz Tuzunda Varİncelemeler sonucunda en yüksek mikroplastik partikül sayısına deniz tuzunda rastlanırken, mikroplastik partikül sayısı deniz tuzunda 16-84/kg, göl tuzunda 8-102/kg ve kaya tuzunda 16-84/kg olarak belirlendi.
Dayanıklı Ambalaj Malzemesiİncelemeler sonucunda birçok plastik türüne rastlandığı açıklayan Dr. Sedat Gündoğdu, en sık rastlanan plastik türü ise dayanıklı ambalaj malzemelerinde kullanılan polietilen (yüzde 22.9) ve polipropilen (yüzde 19.2) olduğunu açıkladı.
Günde Kaç Plastik Parçası YutuyoruzTürkiye'de bir kişinin günlük tuz kullanım miktarı 14.8 ila 18.01 gram.
Buna göre bir yetişkin bir yıl içinde;
-Deniz tuzu tüketiyorsa; 248 ila 302 adet
-Göl tuzuyla 202 ila 246 adet
-Kaya tuzuyla 63 ila 77 adet mikroplastik parçacığı yutmuş oluyor.
Yapılan araştırmanın açıklamasında ise, markaların hangileri olduğuna dair bilgiye ise yer verilmedi.
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