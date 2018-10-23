​Dikkat! Tuz Yerine Plastik Yiyoruz

En Yüksek Oran Deniz Tuzunda Var

Dayanıklı Ambalaj Malzemesi

Günde Kaç Plastik Parçası Yutuyoruz

Türkiye'nin başlıca tuz üretim merkezlerinde üretilen 16 farklı markada sofra tuzunu şubat-mart 2017 tarihleri arasında piyasadan satın alı inceleyen Adana Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr. Sedat Gündoğdu, tuzlarda küçük plastik buldu.Araştırmadaki 5'i deniz tuzu, 6'sı göl tuzu ve 5'i kaya tuzu olmak üzere 16 sofra tuzu örneği Çamaltı, Tuz Gölü, Palas Gölü, Seyfe Gölü, Acıgöl, Çankırı, Cihanbeyli ve Aksaray'da üretilmiş.İncelemeler sonucunda en yüksek mikroplastik partikül sayısına deniz tuzunda rastlanırken, mikroplastik partikül sayısı deniz tuzunda 16-84/kg, göl tuzunda 8-102/kg ve kaya tuzunda 16-84/kg olarak belirlendi.İncelemeler sonucunda birçok plastik türüne rastlandığı açıklayan Dr. Sedat Gündoğdu, en sık rastlanan plastik türü ise dayanıklı ambalaj malzemelerinde kullanılan polietilen (yüzde 22.9) ve polipropilen (yüzde 19.2) olduğunu açıkladı.Türkiye'de bir kişinin günlük tuz kullanım miktarı 14.8 ila 18.01 gram.Buna göre bir yetişkin bir yıl içinde;-Deniz tuzu tüketiyorsa; 248 ila 302 adet-Göl tuzuyla 202 ila 246 adet-Kaya tuzuyla 63 ila 77 adet mikroplastik parçacığı yutmuş oluyor.Yapılan araştırmanın açıklamasında ise, markaların hangileri olduğuna dair bilgiye ise yer verilmedi.