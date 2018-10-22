Mülteci Teknesi Battı, Polis Gözyaşlarını Tutamadı

Göçmenlerin Bulunduğu Tekne Battı

Trafik Polisi Gözyaşlarını Tutamadı

Gümbet sahilinden sabaha karşı denize açılan göçmen teknesi kıyıdan 50 metre uzakta battı. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balık adamlar denizde arama kurtarma çalışması yaptı. Faciada 19 kişi kurtarılırken, 2 çocuk ise yaşamını yitirdi. Olayda 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayıp var gücüyle koşarak 100 metre ilerideki ambulansa yetiştiren trafik polisi, sağlık ekiplerinin kalp masajını gözyaşlarıyla izledi.Olay Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Gümbet sahili açıklarında içinde göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Göçmenlerin suya düştüğünü gören çevre sakinleri yardıma koştu. Sağlık ekipleri ve balık adamların da olay yerine gelmesi ile 19 kişi sudan çıkarıldı. 2 çocuk ise olay anında hayatını kaybetti.2 kişinin can verdiği tekne faciasında, karaya çıkarıldığında nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayıp, var gücüyle koşarak 100 metre ilerideki ambulansa yetiştiren trafik polisi, sağlık ekiplerinin kalp masajı sırasında gözyaşlarını tutamadı.Polis memuru Harun Kılıçoğlu'nun, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kız çocuğunu kucağına alarak sağlık ekiplerine yetiştirme çabası takdir topladı. Duygu yüklü anların yaşandığı olayda, sağlık ekiplerinin hazır beklediği sahil şeridinde yaklaşık 100 metre var gücüyle koşan Harun Kılıçoğlu, çocuğu kurtarabilmek için tüm gayretini sarf etti.