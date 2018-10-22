Urfa’ya 13 Yeni Fabrika! Binlerce İşçi Alınacak

Urfa’da Fabrika Kuruluyor

UrfaAyakkabı Üssü Olacak

1500 Kişi İstihdam Edilecek

Flo, Kinetix, Polaris, Lumberjack gibi markaları bünyesinde bulunduran Ziylan Grubu Şanlıurfa’yı ayakkabı üssü yapmak için hareket geçti. Şimdilerde Flo fabrikasının öncülüğünde bölgeye 13 yeni ayakkabı fabrikasının kurulması gibi büyük bir hedef var.1960 yılında Ahmet Ziylan tarafından kurulan grup, ayakkabı tabanı üretimi konusunda uzmanlaştıktan sonra ayakkabı üreterek kendi markalarını çıkarmaya başladı.Mehmet Büyükekşi ve Mehmet Ziylan Antep, sonra da Şanlıurfa’ya gelerek ayakkabı tesislerini gezdi. Şanlıurfa’da Flo’nun bölgenin en büyük ayakkabı üretim merkezi olan tesisleri gezdikten sonra bölgede kurulması planlanan ayakkabı fabrikaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.2023 yılında Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefini koyan Flo, yerli üretim ve ihracat kapasitesini arttırarak Türkiye’yi dünyada ayakkabı üssü yapmayı amaçladığını belirtti. 6. Bölge Teşvik uygulamaları kapsamındaki Şanlıurfa’da yatırım yapan Flo’nun fabrikasında şu an 900 kişi çalışıyor, bu fabrikaya ek olarak yeni bir fabrikanın yapımı da devam ediyor.Yeni fabrikanın da üretime geçmesiyle 1.500 kişi istihdam edilecek. Marka yöneticilerinin verdiği bilgiye göre, bundan 3-4 yıl önce Urfa’da ayakkabı yapımı bilen kişi yok denecek kadar azdı. Grup bu yatırımı yapma kararıyla birlikte ayakkabı üretimi için eğitim de verdi. Şimdilerde ise bölgeye 13 ayakkabı fabrikasının kurulması gibi büyük bir hedef var. Flo Türkiye’deki diğer ayakkabı üreticilerinin de bölgeye gelmesi için öncülük ediyor.