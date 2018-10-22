​Dudağına Japon Yapıştırıcısı Sürüp Sevgilisiyle Öpüştü

İşte O Görüntüler,

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ilginç sahnelere neden oldu. Dudağına japon yapıştırıcısı süren şahıs, sevgilisini dudaklarından öperek o anları kameraya kaydetti.Şahıs öpüşme anını sosyal medya hesabından paylaştı. Olay yaratan şaka görüntülerinde, şahsın sevgilisi yapıştırıcının etkisinden kurtulmak için çaba sarf etse de başarılı olamadı.