​Açanal, Agâh Bebeğin Müjdesini Böyle Verdi

Agâh Bebek Bulundu

Ne Olmuştu?

15 aylık Agâh bebeğin bulunması için başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Gülender Açanal konu ile ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınlamıştı. Açanal; “Dün geceden beri Emniyet Müdürümüz Veysel Tipioğlu ve Şanlıurfa Başsavcımız Tolgahan Öztoprak ile koordineli bir şekilde yavrumuzu bulmaya çalışıyoruz. Görenlerin derhal 155'i arayarak bildirmelerini rica ediyorum.” Mesajını yayınladı.Sosyal medyada yayınlanan bu mesajın üstünde çok bir vakit geçmeden müjdeli haber geldi. 15 aylık Agâh bebeğin bulunduğu müjdesi Açanal tarafından şöyle duyuruldu;“Yavrumuz bulundu şükürler olsun! Emniyet Müdürümüz Veysel Tipioglu ve Şanlıurfa Başsavcımız Tolgahan Öztoprak başta olmak üzere nöbetçi savcım, emniyet teşkilatımızın ilgili şube müdürleri ve bütün mensuplarına dün geceden beri gösterdikleri üstün çabadan dolayı teşekkür ederim.”Resmi olarak boşanan anne babanın çocukları 15 yaşındaki Agâh bebeğin velayeti mahkeme tarafından anneye verilmiş, bebeğin babasına da haftada 1 kere görme izni verilmişti. Bebeğini görme gününde alan baba, oğlu Agâh’ı alıkoymuş ve çaresiz anne de hamileyken de babanın bebeğin canına kast ettiğini ve psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulunmuştu.