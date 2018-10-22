Yeni Fetva Olay Yarattı, Tesettürlü Kadınlar Daha Çekici

Tesettürle Para Etmeye Başlıyor

Erdoğan’dan Tepki Gelmişti

6 yaşındaki çocukla evlenebileceği ve asansörde halvet olabileceği gibi skandal fetvalar veren Sosyal Doku Başkanı Nurettin Yıldız, kadınlarla ilgili bir skandal fetvaya daha imza attı.Yaptığı bir konuşmada, kendi kafasına göre kadınları puan ile derecelendiren Yıldız, “kadınlar tesettürle para etmeye başlıyor” diyerek şunları ifade etti;“Kadın, bu Avrupalılar gibi çıplak gezinse 60-70 puanlık bir kadın, bir tesettürle 90 puanlık kadın oluyor, yani çekicilik, cazibe açısından… Çıplaklığı para etmiyor, etek giyse para etmiyor, tesettürle para etmeye başlıyor"Daha önce verdiği bir fetvada, "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen Nurettin Yıldız'a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan tepki gelmişti. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınayan Erdoğan, bunun kültürümüzde bir yeri olmadığını söyleyerek, “Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” demişti.