Eşcinsel İlişki Yaşayan Çöpçüler, Tanıklığa İtiraz Etti

Tanıklığına İtiraz ediyoruzSuçlanan üç şoförden birinin açtığı işe iade davasında, tanık olarak dinlenen isim ise, belediyenin işten çıkardığı diğer bir şoför oldu. Belediye avukatı, tanık olarak dinlenen şoförün de olaya karıştığını söyleyerek “Tanıklığına itiraz ediyoruz” dedi. Duruşma sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı.
Duruşma önce, R. S.’nin tanık olarak gösterdiği İ. D. dinlendi. İ. D. verdiği ifadede iddiaya konu cinsel ilişkinin söz konusu olmadığını söyledi. İ. D., kendilerine iftira atıldığını belirterek, M. Ş.’nin de olduğu bir sırada Nurtepe semtinde birlikte bira içtiklerini, sonrasında ise ayrıldıklarını söyledi. İ. D. ifadesinin devamında;
Bana İftira Attı
“Aradan yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra, M. isimli şahsın, davacıya ve bana cinsel ilişkiye girdiğimize dair iftira attığını öğrendim. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Neden böyle bir iftirada bulunduğunu bilmiyorum. Bu iftiradan sonra davacı (R. S.) ben ve A. işten çıkarıldık. M. isimli kişi çalışmaya devam ediyor” dedi.
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