Eşcinsel İlişki Yaşayan Çöpçüler, Tanıklığa İtiraz Etti

Tanıklığına İtiraz ediyoruz



Bana İftira Attı

Mahkeme Sonrası Gerginlik Yaşandı

Olay, İstanbul Kağıthane Belediyesi’nde görev alan temizlik işçileri arasında geçti. İddialara göre; uzun yıllar belediye temizlik hizmetleri biriminde çalışan çöp kamyonu şoförleri İ. D. (50), A. A. (47) ve R. S. (42) adlı 3 kişi, aynı yerde çöp toplama işi yapan M. Ş. (27) ile cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı.Suçlanan üç şoförden birinin açtığı işe iade davasında, tanık olarak dinlenen isim ise, belediyenin işten çıkardığı diğer bir şoför oldu. Belediye avukatı, tanık olarak dinlenen şoförün de olaya karıştığını söyleyerek “Tanıklığına itiraz ediyoruz” dedi. Duruşma sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı.Duruşma önce, R. S.’nin tanık olarak gösterdiği İ. D. dinlendi. İ. D. verdiği ifadede iddiaya konu cinsel ilişkinin söz konusu olmadığını söyledi. İ. D., kendilerine iftira atıldığını belirterek, M. Ş.’nin de olduğu bir sırada Nurtepe semtinde birlikte bira içtiklerini, sonrasında ise ayrıldıklarını söyledi. İ. D. ifadesinin devamında;“Aradan yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra, M. isimli şahsın, davacıya ve bana cinsel ilişkiye girdiğimize dair iftira attığını öğrendim. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Neden böyle bir iftirada bulunduğunu bilmiyorum. Bu iftiradan sonra davacı (R. S.) ben ve A. işten çıkarıldık. M. isimli kişi çalışmaya devam ediyor” dedi.Duruşma sonrası, mahkeme koridorlarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. R.S, belediye adına duruşmaya giren avukata tepki gösterdi. Öte yandan, işten çıkarılan bir diğer işçi A. A.’nın işe iade talepli davasının ilk duruşması ise bu ayın sonunda yapılacak.