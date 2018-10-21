TBMM Binali Yıldırım, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’yi ağırladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın evinde gerçekleşen ziyarette, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a, ilçede yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verirken, Karaköprü ’nün kentsel ve nüfus durumunu anlattı .Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a fincan takımı hediye etti.