Meteorolojiden Urfa İçin Uyarı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksek yerlerin kar şeklinde olması bekleniyor.Bölgede aralıklı ve kısa sürede etkili (kuvvetli) olabilecek bu yağışların olumsuz etkilerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.