Erdoğan'ın da Oynayacağı Maçın Kadrosu Belli Oldu

Erdoğan’ın Oynayacağı Maç saati Belli Oldu

Erdoğan’ın Maç Kadrosu Belli Oldu

Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivalinde oynanacak olan ve cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da forma giyeceği şöhretler karması maçın kadrosu belli oldu.Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom'un desteğiyle, bölge gençlerini sanat, spor ve eğlenceyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivalinde Şöhretler Karması maçı Saat 15:00'de başlayacak.Beyaz Takım Kadrosu: Fahrettin Poyraz, Hakan Ünsal, Alpay Özalan, Mustafa Varank, Fatih Şahin, Ahmet Büyükgümüş, Mehmet Kasapoğlu, Yıldırım Demirören, Recep Tayyip Erdoğan.Kırmızı Takım Kadrosu: Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Tuncay Şanlı, Erkan Kandemir, Cahit Turhan, Fikret Orman, Hamza Dağ, Haydar Ali Yıldız, Serdar Kulbilge.