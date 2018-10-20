​Urfa’da Engelli Gencin Motosikletine Tamah Ettiler

Biriktirdiği Para İle Almıştı

Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Şanlıurfa’da yaşayan bedensel engelli genç yıllarca biriktirdiği para ile aldığı motosikletini çaldırdı.Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşanan olayda, doğuştan bedensel engelli olan 21 yaşındaki Ömer Yüksel, yıllardır biriktirdiği parasıyla aldığı motosikletini, evinin önünde park ederek kilitledi. Sabah olduğunda motosikletini bıraktığı yerde göremeyen Yüksel, durumu polise bildirdi.Mahallede inceleme yapan polisler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelenen görüntülerde iki hırsızın motosikleti gecenin geç saatlerinde çaldığı göründü. Yapılan araştırmalar sonucunda güvenlik kameralarına takılan 2 hırsızın kimlikleri tespit edildi.Emniyet Ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.