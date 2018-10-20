Almanya Ülkemizden 50 Bin İşçi İstiyor

Kurslar İş Garantili

Almanya Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle Almanya’ya Türkiye’den 50 bin hasta bakıcısı gidecek.Gidecek olan işçiler için kurs kayıtları başladı. Türk gençlerine Almanya’da iş imkanı sunan proje kapsamında Adana’nın Kozan ilçesinde kurs düzenlenecek.Kurs hakkında bilgi veren Kozan Sis Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Ruhşi Gül, şunları ifade etti; “Alman Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir protokol gereği yaşlı ve hasta bakım hizmetleri için Almanya, ülkemizden 50 bin eleman istiyor. İstenilen şartlar ise en az lise mezunu olmak, en fazla 36 yaşında olmak, iyi düzeyde Almanca konuşabilmek.” AYLIK 800 İLE 950 EURO “Üç yıllık bir program ve önümüzdeki kasım ayı itibariyle başlayacak. Bu süreçte öğrencilerin Almanya’da staj yapacakları kurumda yatma ve yeme ihtiyacı karşılanacak. Aylık 800 ile 950 euro arasında ücret alacaklar. Üç yıllık stajı tamamlayanlar hasta bakıcı olarak Almanya’da kalabilecek. Alman vatandaşlığı veya yerleşim hakkı elde edecek. İki yıllık bir uzmanlık eğitimini tamamladıkları zaman da maaşları 2 bin 600 euronun üzerine çıkacak.”Bu projenin hem okullarındaki hem Kozan’da hem de diğer bölgelerdeki gençlere iş imkanı sağlayacağını söyleyen Gül, “Zaten kurslar iş garantili. Mutlaka bu kursa katıldıklarında bir meslek elde edecekler. İsteyenler başvurabilir. Bu ayın sonunda dil kursları başlayacak” diye konuştu.