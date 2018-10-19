Urfalı Vekile Saldırı Hazırlığında Olan Teröristler Yakalandı

Yıldız'a Suikast Hazırlığındayken Yakalandılar

Halil Yıldız'a Daha Önce de Yapılmıştı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyon kapsaminda Suruç ilçesine bağlı Payamlı kırsal Mahallesi yakınlarında durdurulan bir araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Arama yapılan araçta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Cephanelik ele geçirildiGözlatına alınan sahislar ile bağlantısı olduğu belirlenen 10 kişi de yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramada;5 kilo 17 gram ağırlığında C4 patlayıcı madde, 2 kilogram A4 patlayıcı madde,7 adet el bombası,1 adet Kaleşnikof marka silah ve bu silaha ait şarjör ile basılı vaziyette 30 adet fişek,1 adet Uzi marka silah, bu silaha ait 2 adet şarjör,1 adet Thompson marka otomatik silah, bu silaha ait 2 adet şarjör,1 adet CZ25 marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 1 adet susturucu,3 adet Baretta marka silah ve bu silahlara ait 6 adet şarjör ile 2 adet susturucu,1 adet Glockmarka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör,1 adet Browning marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör,2 adet av tüfeği, bin adet mermi,1 adet verici,2 adet alıcı devre,4 adet elektrikli kapsül,13 adet pil ve 2 adet inşaat eldiveni ele geçirildi.Şüpheli şahısların, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile emniyet ve jandarma personeline ayrıca belirlenen kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edildiği belirtildi.AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik daha önce de suikast hazırlığı yapılmış, güvenlik güçleri suikastı son anda önlemişti.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.