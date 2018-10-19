Şanlıurfa’da Korkutan Yangın

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin, Viranşehir caddesin’ deki gece saatlerinde kimliği henüz belirlenmeyen kişi veya kişiler tarafından ateşe verilen 30 palmiye ağacı zarar gördü. Çevre sakinleri itfaiyeye haber vermesinin arından, olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Söndürülen yangında, yaklaşık 30 palmiye ağacı zarar gördü.Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Menderes Atilla, asla hizmet etmekten geri durmayacaklarını söyledi.