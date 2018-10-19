Harran üniversitesi Torpilin Merkezi Mi?

Urfa.com ihbar hattımıza gelen bilgide Harran Üniversitesi’nde yolsuzluk yapıldığı iddia edildi. İddialarda, Üniversitede güvenlik sorumlusu görevinde bulunan Çetin Kılıç Adıyaman’daki kardeşini Urfa’ya getirerek Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yerleştirdiği ifade edildi.

Kardeşini Torpille Yerleştirdi Mi?

Güvenlik Sorumlusu Çetin Kılıç’ın Harran üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın’ı da yönlendirdiği söylenen iddiaların gündeme gelmesi Urfalıları kızdırdı. Urfa’da o kadar çok işsizin olması ve son zamanlarda urfa.com sitemizde de yayınladığımız üzere; işsizlik yüzünden intihara bile kalkışan vatandaşlar varken başka şehirden birinin getirilip Urfa’ya yerleştirilmesi tepkilere neden oldu.

Çetin Kılıç'ın Üniversitedeki Görevi Nedir?

Çetin Kılıç’ın Haran üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne polis kadrosuyla geldiği ve aynı zamanda üniversitede Genel Sekreter Yardımcısı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve Güvenlik Müdürü sıfatlarıyla görev yaptığı öğrenildi.





Harran Üniversitesi’ne Soruyoruz;

1- Güvenlik Sorumlusu Çetin Kılıç kardeşini üniversite kadrosuna kendi torpili ile yerleştirdiği iddialar doğru mu?

2- Üniversite’nin de bu yolsuzluğa göz yumduğu doğru mu?

3- Üniversite bünyesinde işçi alımı var ise bu alımlar halka duyuruldu mu?