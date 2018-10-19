Bakanlık'tan Öğrenci An'dı Kararı

Hukuki Süreç Devam Ediyor.

2013’te ani bir karar alınarak kaldırılan Öğrenci Andı, zamanında büyük tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin ardından Türk Eğitim-Sen, “Andımız Tekrar okutulsun” diye dava açtı. Açılan dava Danıştayda karara bağlanmak üzere.Öğrenci Andının tekrar okutulup okutulmayacağı henüz kesinleşmemişken, medyada yer alan “Andımız Yeniden Okutulacak” haberlerinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı Konu İle İlgili açıklama yaptı.Bakanlık yaptığı açıklamada; "İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci Andı' okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.