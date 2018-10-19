Mehmet Ali Erbil Yoğun Bakımda

Hastane Açıklama Yaptı

Mehmet Ali Erbil dün akşam saatlerinde evinin banyosunda düşerek ağır yaralandı. Erbil, kaldırıldığı maslaktaki özel bir hastanede kaburgasında kırıklar olduğu ve göğüs boşluğunda kan birikmesi sonucu ameliyat edildi.Erbil’in hastaneye kaldırılmasının ardından ünlü simalar ve sevenleri hastaneye akın etti. Hastanenin yaptığı yazılı açıklama da sevenlerini rahatlattı.Yapılan açıklamada, “18 Ekim 2018 Perşembe günü akşam saatlerinde düşme nedeni ile hastanemiz acil servisine kaldırılan ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil ameliyat edildi. Sanatçının durumu ile bilgi olarak: Hastamız Mehmet Ali Erbil evinde düşmesi sonrası, yapılan tetkiklerde kaburgalarında çoklu kırıklar ve sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi tanıları ile acil operasyona alınmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır. Genel durumu şu an iyidir” denildi.