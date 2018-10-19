​Urfa’da PKK Bağlantısı Olan Muhtar Cezaevine Atıldı

Mahalle Muhtarı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla bir muhtar görevinden uzaklaştırılmıştı. Görevinden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan muhtarın tutuklandığı bilgisi geldi.İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile olan bağlantısı tespit edilen ve göreviyle bağdaşmayan eylemler içerisinde bulunan muhtar, görevinden uzaklaştırıldı.Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Ö'nün, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanarak, yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Muhtar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.