Korkunç Kaza, Öğretmen Öğrencilere Çarptı

Atasehirde Cengiz Hasbal Orta Okulunun önünde kadın Öğretmenin kullandığı araç, Öğrencilerin arasına daldı. Fren yerine gaza basan kadın Öğretmen yol kenarında ilerleyen 4 öğrenciye çarparak durdu. Öğrencilerin 2 ‘si duvar ile araç arasında kaldı. Dehşet saçan kazada 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın Öğretmen ise polis merkezine götürülerek göz altına alındı.Olayda yaralanan öğrencilerin hastanede tedavilerinin devam ettiği, kadın öğretmenin ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.