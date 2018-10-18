Keloğlanın “Ak Ülke” hikayesi kaldırılsın

Keloğlanın Ak Ülke adlı hikayesinde aslında çocukları İslama düşman ettirip . İslam’ın değerlerine alçakça saldırıyorlar. Hikâyede Hızır Aleyhi selam ‘mı ırz namus düşmanı gibi gösterip baygın kıza tecavüz etmiş, pis suratıyla kızı lekeleyip ırzına geçtiğini yazan bu hikayenin Yazarı 1995 yılında Almanya’da hayatını kaybetmiş ama kitabı halen satılıp çocukları zehirlemeye devam ediyor.Bu kitabın tamamen piyasadan toplatılması gerektiğini ve Eğer dikkat edilmezse çocuklarımızı zehirlemeye devam edecektir.