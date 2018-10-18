Cübbeni İndir, Siyasete Gir

İttifaka Karşıymış gibi gözükenler Var

Türkiye Sıralaması Kötü

Rektör Taşaltın, Osmanbey kampüsünün gelişmesi için Urfa yetkililerine öneride bulunmuştu. Önerilerinin dikkate alınmadığını ifade eden Taşaltın; “Önerilerimizi tekrar edince sosyal medyada hücuma uğradık. Bu hücumun sebebini araştırdığımızda bir sürprizle karşılaştık” diyerek iddialarda bulundu.Osmanbey Kampüsünün yenilenmesi ve gelişmesi için yaptığı önerilerin dikkate alınmadığını dile getiren Taşaltın, yetkililerin neden istekleri yerine getirmediğini, bunun altında yatan sebebin ne olduğunu açıkladı.Taşaltın yaptığı açıklamada şunları ifade etti; “3 yıldır Osmanbey'in gelişmesi için önerilerimizi tekrarlıyoruz. Geçen hafta yine tekrar edince bu defa sosyal medya hücumuna uğradık. Bu hücumun sebebini araştırdığımızda bir sürprizle karşılaştık. Meğer" Kaşmer Dağı "ittifakının içinde" ittifaka karşıymış gibi gözükenler"de varmış”Taşaltın’ın yaptığı bu açıklamalardan sonra duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Rektörün siyasetle işi olmaz” yorumunda bulundu.Harran Üniversitesinin Türkiye ve dünya sıralamalarında hiç de iyi bir derecede olmaması, verilen eğitimin kalitesini ne yazık ki belli ediyor. Taşaltın bir rektör olarak önce üniversite eğitimlerinde reforma gitmeli. Eğitim seviyesi kendisinden beklenilen şekilde olmayan Harran Üniversitesi, siyaset yapmayı bırakıp eğitime odaklanmalı.