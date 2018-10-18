Cübbeni İndir, Siyasete Gir

Osmanbey Kampüsünün yenilenmesi ve gelişmesi için yaptığı önerilerin dikkate alınmadığını dile getiren Taşaltın, yetkililerin neden istekleri yerine getirmediğini, bunun altında yatan sebebin ne olduğunu açıkladı.
İttifaka Karşıymış gibi gözükenler VarTaşaltın yaptığı açıklamada şunları ifade etti; “3 yıldır Osmanbey'in gelişmesi için önerilerimizi tekrarlıyoruz. Geçen hafta yine tekrar edince bu defa sosyal medya hücumuna uğradık. Bu hücumun sebebini araştırdığımızda bir sürprizle karşılaştık. Meğer" Kaşmer Dağı "ittifakının içinde" ittifaka karşıymış gibi gözükenler"de varmış”
Taşaltın’ın yaptığı bu açıklamalardan sonra duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Rektörün siyasetle işi olmaz” yorumunda bulundu.
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