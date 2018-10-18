Akbaş, Sorunları Gidernek İçin Bakan Olmaya Gerek Yok

1-BAKANLIK TOPU TACA ATMAYACAK,SUÇU BAŞKASINA YIKMAYACAK,ZAMLARDAN, ENFLASYONDAN ESNAFI SORUMLU TUTMAYACAK,TARIM ENVANTERİNİ ÇIKARACAK, İHTİYACI TESPİT EDECEK, İHTİYAÇ ORANINDA ÜRETİMİ DESTEKLEYECEK, ÜRETİMİN DENGELENMESİNİ SAĞLAYACAKTIR.
2- ÜRETİM BÖLGELERİNDEKİ HAL FİYATLARINI SÜREKLİ KONTROL ALTINDA TUTACAK, SPEKÜLASYONA MÜSAADE ETMEYECEKTİR.
3- TÜKETİCİ HALLERDEKİ FİYATLARLA, ÜRETİCİ HAL FİYATLARINI KARŞILAŞTIRACAK, VARSA TEKELLEŞMEYE GİDENLERİ CEZALANDIRACAKTIR.
4- SON OLARAK URFA GİBİ, TÜKETİCİ HALLERİNDEKİ FİYATLAR KONTROL EDİLİP, PAZARLAR,MANAVLAR VE ÖZELLİKLEDE MARKETLER DENETLENECEKTİR.
BU SİSTEMİ KURDUĞUNUZ, İŞLEVSEL HALE GETİRDİĞİNİZ ZAMAN HEM ÇİFTÇİ, HEM ESNAF, HEMDE TÜKETİCİ MEMNUN OLACAKTIR. KİMSE ZARAR ETMEYECEK, FIRSATÇILIK ORTADAN KALKACAKTIR.
BUNUN DIŞINDA ATACAĞINIZ TÜM ADIMLAR BAŞARISIZ,ÇIKARACAĞINIZ TÜM KANUNLAR KİTAPTA KALACAKTIR.
TEK YOL. ÖNCE ÜRETİM, SONRA DENETİMDİR
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