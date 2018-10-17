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Bu haber 17 Ekim 2018 15:21:06 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Çiftçi Yerelde Kalkınma Modelini Tanıttı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde yeni bir dönem başlatacak olan 'Yerel Kalkınmada Şanlıurfa Modeli'nin' lansman töreni yapıldı. Şanlıurfa'nın her anlamda değişim yaşayacağı projenin lansmanında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa'ya hizmetin en iyisi için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Çiftçi Yerelde Kalkınma Modelini Tanıttı

'Yerelden Kalkınmaya Hazır Mısın Şanlıurfa ?' sloganıyla Şanlıurfa'ya yeni bir vizyon getirecek olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Yerel Kalkınmada Şanlıurfa Modeli'nin lansman töreni Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapıldı. Şehrin tarih, turizm, kültür, sanayileşme, insan kaynağı, değerlerinin fonksiyonlaştırılması anlamında planlanan modelin lansmanına milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, STK lar, gazeteciler, Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi, Harran Üniversitesi Öğretim Görevlileri ve öğrencileri katıldı.


Proje üzerinde bir yıldır detaylı bir şekilde çalışıldığını belirten Başkan Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa tarih, turizm, kültür, doğal kaynaklar ve daha bir çok alanıyla mükemmel bir şehir. Türkiye'nin en genç ili olarak işsizlik birinci sorunumuzdur. Sokakta her karşılaştığımız insan öncelikle Büyükşehir Belediyesi'nden iş talep ediyor. Esnafla bir araya geldiğimizde de kalifiyeli eleman bulamadıklarından yakınıyorlar. Tarihi şehre indiğimizde hangi yapının nasıl fonksiyonlandırılması gerektiğini, hangi fonksiyonun hangi eve nasıl verileceğini, geleneklerimizden geldiği gibi yaşar gideriz. Şanlıurfa büyüdü ve artık 2 buçuk milyon insanı olan bir şehir. Artık bir çok değeriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi ve sırada o listeye dahil olacak tarihi alanlarımız var. Göbeklitepe'den başlayan süreç şimdi de Harran'ı da listeye ekleyerek Şanlıurfa'yı dünyaya tanıtmış olacağız. Halil-ür Rahman sur içi dediğimiz alan, müzik ve sıra gecesi de sırasıyla listeye girecek Allah'ın izniyle. Biz bütün kurumlarımızla birlikte hareket ederek yerelden Şanlıurfa'yı kalkındıracağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.


 

Şanlıurfaya Sahip Çıkmak Hepimizin Görevi

Şehrin turizm alanındaki potansiyeline değinen Başkan Çiftçi,"Karacadağ'a baktığımızda orayı zenginleştirecek bir yayla ve bazalt taşı var. Karacadağ kayak merkezi bölgeyi tek turizm merkezi haline getirecek. Ama başka bakış açıları oraların kendi haline bırakılması gerektiğini görüyor. Nissibi Köprüsü ile hükümetimizin en önemli projelerinden Adıyaman ile Siverek yakası birleştirilirken Takoran Vadisi'nin güzelliğini keşfettik. Yanı başımızda tarım uygun olmayan alanlarıyla Bozova sahili var. Burada sahil kent projesi yapılabilir. Ecdadımız mimarisine kendi kullandığı taştan hareketle gitmiştir. Bu proje tüm Şanlıurfalı kardeşlerimizin. Urfalı mimar ve mühendis arkadaşlarımız çalışıyor. Ben bir akıl birliği ve farkındalık uyandırmak istiyorum. Ecdat taşı bulmuş biz farklı bakıyoruz. Elimizde ömürlük bir Nahit taşı var. Suyu ve güneşi gördüğünde mukavemeti artan, yazı serin kışın sıcak tutan, rezerve olarak en zengin ile sahibiz ama bu sektörü geliştirememişiz. Projelerimize Şanlıurfa Nahit taşını koyuyoruz" şeklinde konuştu.


 

"BU PROJE SEÇİM VAADİ DEĞİL"

Şanlıurfa için ilkleri hayata geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi "Turizm noktasından doluluk yüzde 100 ü aştı. Biz şimdi meclis olarak sur içindeki tüm yapılara otel yapma hakkını verdi. Bizim projemizde sur içi butik otel olarak kullanılabilir. Türkiye'nin en büyük lisanslı deposunu burada yaptık. Hem hububata anlamında hem de pamuk anlamında güzel bir adım attık. Kalkınma modelini birlikte tartışacağız. Bunun bir seçim vaadi olmadığını da söylemek istiyorum. Şanlıurfa her zaman AK Parti'nin yanındaydı. Her zaman en üst noktada rey verdi. Önümüzdeki seçimlerde de en fazla reyi vereceğine inanıyorum. Bizim derdimiz Şanlıurfa'nın kendisi. Genç beyinlerle, sizin evlatlarınızla ve katkılarınızla bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Bu modele doğru yürüyeceğiz" dedi.


Yerel Kalkınmada Şanlıurfa Modeli lansman sunumunu yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AR-GE Şube Müdürü Raşit Dedeoğlu da, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'nin talimatı ve vizyonu ile Yerel Kalkınmada Şanlıurfa Modeli başlatılmıştır. Yerel kalkınmada Şanlıurfa modelinin içerisinde yatırım, üretim, markalaşma, pazarlama, AR-GE, inovasyon ve yazılım, istihdam, değerlerin yaşatılması, yaşam standartlarının arttırılması ve geleceğin Şanlıurfa'sı söz konusudur. Yerel Kalkınma Modeli için AR-GE çalışmaları bir yıl içerisinde tamamlanmış, fizibilite raporları tüm teknik detayları ile hazırlanmıştır. Ayrıca bütün çalışmalarımızda uzmanların da görüşleri alınmıştır" diye konuştu.

 
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