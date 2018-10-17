​CNN, Doğruladı! Kaşıkçı, Özel Ekip Tarafından öldürülüp Parçalara Ayrılmış

Polis, Kanıtlar Bulmuş

İki Saat İçinde Parçalara Ayrılmış

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için Suudi başkonsolosluğuna gitmiş, bu tarihten sonra kendisinden haber alınamamıştı.Polis, Kaşıkçı’nın kaybolmasının üstünden 13 gün geçtikten sonra Levent’teki konsolosluk binasına girmiş ve konsolos konutunda arama yapmıştı. Arama yapan polisler, Konsolosluk binasında, Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne dair kanıtların bulunduğu belirtilmişti.CNN, yayınladığı bir haberde Kaşıkçı’nın öldürülüp parçalanmış olduğunu Türk yetkililerin doğruladığını bildirdi. ABD merkezli New York Times gazetesi, ‘ismi açıklanmayan üst düzey Türk yetkililerin, Kaşıkçı’nın özel bir ekip tarafından öldürüldüğünü ve iki saat içerisinde de cesedinin parçalara ayrıldığını söylediğini yazmıştı.Öte yandan Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir haber yapan Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Türkiye'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğundan şüphelenilen bazı kişilerin kimliğini tespit ettiğini öne sürdü.