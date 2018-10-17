​Cezaevine Girmemek İçin Sahte Ölüm Haberi Yayınlayıp, Cenaze Töreni Yaptı

Tekrar Cezaevine Girmek İstemedi

Baba, Kayıp İlanı Verdi

Parmak İzi Ele Verdi

Adana, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydane gelen olayda Ahmet Bedircan 'kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar etti.Tekrar cezevine girmek istemeyen Bedircan, yakın arkadaşlarına sosyal medya hesaplarından kafası, kolu ve göğsünün sargı beziyle sarılmış fotoğrafını paylaştırdı. Fotoğrafta ölü taklidi yapan Bedircan'ın arkadaşları ise 'Rabbim mekânını cennet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ruhun şad olsun' diyerek yorum yazdı.Fotoğrafın sosyal medyada gören ve Balıkesir'de bulunan baba Cesim Bedircan oğlunun gerçekten öldüğünü sanıp Adana'ya geldi. Oğlunun cenazesinin kalktığı taziye evine gelen baba, tüm yaşananların yalan olduğunu anlayıp polise başvurdu.Karakolda ifade veren baba, "Oğlumun öldüğünü duyunca Adana'ya geldim. Mevlidin yapılacağı adrese gittim. Adreste hiç kimseyi bulamadım, oğlumdan 6 gündür haber alamıyorum" diyerek kayıp başvurusunda bulundu.Bunun üzerine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yakalanmamak için öldü haberleri yayan Ahmet Bedircan'ı yakalamak için harekete geçti. Bedircan'ın gidebileceği yerlerde beklemeye başlayan ekipler, firari hükümlüyü, Gülbahçesi Mahallesi'nde sahte kimlikle yakaladı. Polislere, aranan kişinin kendisi olmadığını söyleyen Bedircan'ı ise polis kayıtlarındaki parmak izi ele verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Ahmet Bedircan, cezaevine konuldu.