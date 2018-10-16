​Şanlıurfa’da Huzur Uygulaması, 2 kişi Tutuklandı

Jandarma Tarafından Uygulama Yapıldı

Huzur ve güven uygulamasında, yakalanan 17 kişiden 2’si tutuklandı.Şanlıurfa’da jandarma tarafından, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede aranan şahısların yakalanması için uygulama yapıldı.Yapılan uygulamalarda;-7104 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı,-2945 araç kontrol edildi,-1 yoklama kaçağı yakalandı,-1871 araç sürücüsü alkol kontrolünden geçirildi,-Alkol kullanan 5 şoföre para cezası verildi ve Ehliyetlerine 6 ay el konuldu,-Trafik Kurallarına uymayan 95 sürücüye para cezası verildi,-19 Araç trafikten men edildi.Yapılan Denetimlerde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.