​Şanlıurfa’da Huzur Uygulaması, 2 kişi Tutuklandı

Jandarma Tarafından Uygulama YapıldıŞanlıurfa’da jandarma tarafından, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede aranan şahısların yakalanması için uygulama yapıldı.
Yapılan uygulamalarda;
-7104 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı,
-2945 araç kontrol edildi,
-1 yoklama kaçağı yakalandı,
-1871 araç sürücüsü alkol kontrolünden geçirildi,
-Alkol kullanan 5 şoföre para cezası verildi ve Ehliyetlerine 6 ay el konuldu,
-Trafik Kurallarına uymayan 95 sürücüye para cezası verildi,
-19 Araç trafikten men edildi.
Yapılan Denetimlerde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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