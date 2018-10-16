​Urfa’da Gece Araba Camlarını Kıran Zanlılar Yakalandı

Sabah Saatlerinde Operasyon Düzenlendi

Çaldıkları Eşyalar Sahiplerine Teslim Edildi

Alınan bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi mahallesinde meydana geldi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube ekipleri, Pazar gecesi 8 aracın camlarını kıran ve zarar veren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş şube ekiplerinin detaylı incelemesi ve güvenlik kamerasında tespit ettikleri 3 kişinin evine, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, Ş.S., S.K. ve A.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Emniyette ilk ifadeleri alınan şahıslar, Adliyeye sevk edildi. Ayrıca şahısların camlarını kırdıkları araçlardan çaldıkları eşyalar, sahiplerine teslim edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.