GAP Havalimanında Yangın, Dakikalar İçinde Söndürüldü

85 Yolcunun Hayatını Kurarmak İçin Operasyon



Tatbitak Başarıyla Tamamlandı

Şanlıurfa GAP Havalimanında olası muhtemel kazalara karşı sürekli alarm durumunda bekletilen ARFF (Aircra Rescue and Fire Fighng – Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekibince gerçekleştirilen tatbikat senaryosu gereği,Menekşe Havayollarına ait tarifeli 2598 sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 10 Ekim 2018 tarihinde saat 20.00’de piste iniş yaparken kaza geçirdi.Kaza ile birlikte motorlarında yangın çıkan ve deposunda 5 ton yakıt bulunan uçakta bulunan 85 yolcunun hayatını kurtarmak için başlayan operasyon, hava trafik ünitesince ARFF birimine bildirildi. ARFF ekipleri olaya müdahale ederken, havalimanı yönetimi olayı Mülki İdare Amiri, acil yardımlaşma protokolü yapılan kurumlar ile emniyet ve güvenlik birimlerinebildirdi.Olay yerine gelen acil yardımlaşma protokolü yapılan kurumlar ve sağlık ekipleri, ARFF birimine destek olarak yangını söndürüldü ve yaralanan yolcular hastaneye sevk edildi.Tatbikat başarıyla tamamlanırken, tatbikat anında havalimanında bulunan ve uzaktan olayı izleyen vatandaşlar, olayı gerçek sandı.