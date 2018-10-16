GAP Havalimanında Yangın, Dakikalar İçinde Söndürüldü

85 Yolcunun Hayatını Kurarmak İçin OperasyonKaza ile birlikte motorlarında yangın çıkan ve deposunda 5 ton yakıt bulunan uçakta bulunan 85 yolcunun hayatını kurtarmak için başlayan operasyon, hava trafik ünitesince ARFF birimine bildirildi. ARFF ekipleri olaya müdahale ederken, havalimanı yönetimi olayı Mülki İdare Amiri, acil yardımlaşma protokolü yapılan kurumlar ile emniyet ve güvenlik birimlerine
bildirdi.
Olay yerine gelen acil yardımlaşma protokolü yapılan kurumlar ve sağlık ekipleri, ARFF birimine destek olarak yangını söndürüldü ve yaralanan yolcular hastaneye sevk edildi.
Tatbitak Başarıyla Tamamlandı
Tatbikat başarıyla tamamlanırken, tatbikat anında havalimanında bulunan ve uzaktan olayı izleyen vatandaşlar, olayı gerçek sandı.
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