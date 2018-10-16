Şanlıurfa’da Fetö’den 2 Kişi Tutuklandı

Bu haber 16 Ekim 2018 18:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

13 Ekim’de Elazığ merkezli İstanbul, Ağrı, Şanlıurfa, Adana, Batman ve Diyarbakır'da düzenlenen Fetö operasyonunda 8 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2’si tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.