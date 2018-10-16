Siverek Ticaret Ve Sanayi Odası TSE Denetiminden Geçti

Yeni Versiyona Geçiş YapıldıTSE Baş Denetçisi M. Hakan Yıldırım ve TSE Denetçi Mehmet Genç tarafından gerçekleştirilen denetim sonrasında TSE EN İSO-9001 belgemizin yeni versiyonuna geçiş yapılarak yenilenmesi doğrultusunda karar verildi.
Gerçekleştirilen toplantıya; Siverek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Serdal Bucak, Genel Sekreter Yeliz Akın ,Ticaret Sicil Müdürü Mahmut Akçiçek, Oda Sicil Memuru Hayriye Yeşilyaprak ve Kalite Temsilcisi ve Akreditasyon sorumlusu Birsen Beyazkuş katıldı.
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