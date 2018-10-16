Siverek Ticaret Ve Sanayi Odası TSE Denetiminden Geçti

Yeni Versiyona Geçiş Yapıldı

Denetim açılış toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Serdal Bucak “Hedefimiz her zaman üyelerimize daha kaliteli hizmet vermek ve kaliteyi her geçen gün arttırmaktır. Meclisimiz ve Yönetim Kurulu olarak tüm süreçlerin içerisinde yer aldık, iyileştirmeler için planlamalarda bulunduk ve bundan sonra da daha iyisi için çalışacağız. Emeği geçen personellerimize teşekkürlerini illetti.TSE Baş Denetçisi M. Hakan Yıldırım ve TSE Denetçi Mehmet Genç tarafından gerçekleştirilen denetim sonrasında TSE EN İSO-9001 belgemizin yeni versiyonuna geçiş yapılarak yenilenmesi doğrultusunda karar verildi.Gerçekleştirilen toplantıya; Siverek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Serdal Bucak, Genel Sekreter Yeliz Akın ,Ticaret Sicil Müdürü Mahmut Akçiçek, Oda Sicil Memuru Hayriye Yeşilyaprak ve Kalite Temsilcisi ve Akreditasyon sorumlusu Birsen Beyazkuş katıldı.