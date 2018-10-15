Urfa Sınırında Terörist Yakalandı

Silahsız Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD mensubu bir terörist yakalandı.Olay Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir teröristin yasa dışı yollarla yurda gireceği istihbaratını alarak sınır hattında ani bir operasyon planladı.Jandarma Ekipleri, PKK’lı teröristi, Maden Mahallesi yakınlarında silahsız ve teçhizatsız olarak yakaladı. Zanlı, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.